Dalla Spagna – Napoli, sfuma Emerson Palmieri! Il terzino andrà alla Juventus

CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di Todo Fichaes, Emerson Palmieri sembrerebbe destinato a vestire la maglia della Juventus. Il giocatore piaceva molto al Napoli che però pare dover arrendersi alla compagine bianconera

I negoziati sono iniziati e la Juventus ha iniziato richiedendo un trasferimento in prestito con una opzione di acquisizione obbligatoria. Sul prestito non c’è stato l’accordo, ma sta arrivando quello per l’acquisto a titolo definitivo, visto che la Juventus è pronta a mettere soldi sul tavolo pur di avere il terzino.

Palmieri è un ex pupillo di Maurizio Sarri che sembra essere deciso a riportarlo alla sua corte. L’ex tecnico del Chelsea vuole a riabbracciare il terzino italo brasiliano. Obiettivo sfumato dunque per il Napoli che dovrà virare su altri nomi.