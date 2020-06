Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, oltre a Callejon anche Llorente potrebbe salutare Napoli per far ritorno in Spagna.

Non sembrano esserci ancora notizie su quali squadre sarebbero interessate al Leone di Pamplona, non è però da escludere un suo rientro in patria al termine di questa stagione in azzurro.