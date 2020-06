Bundesliga, Haaland: “Il titolo al Bayern Monaco è una me**a!”

Erling Haaland non ha peli sulla lingua e, proprio come in campo, va dritto al punto. Il fortissimo bomber del Borussia Dortmund ha rilasciato delle dichiarazioni a BT Sport:

“Devo essere sincero: il titolo al Bayern Monaco è una me**a! Uno schifo che il Bayern sia diventato il campione, ma ora non c’è niente da fare. Siamo contenti di aver assicurato il secondo posto, è quello che potevamo fare. Abbiamo cercato di avvicinarci al Bayern il più possibile, purtroppo senza successo”.