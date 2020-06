Juventus, Sarri: “Coppa Italia? Inutile massacrarsi. Pensiamo al prossimo obiettivo!”

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Di seguito quanto evidenziato:

SARRI, LA SCONFITTA IN COPPA ITALIA

“È ovvio, perdere un trofeo è pesante, perché dà delusione e amarezza. Però non dobbiamo arrenderci, dobbiamo voltare pagina e pensare alle prossime partite, pensando al prossimo obiettivo. Ho chiesto ai ragazzi di non farsi influenzare da niente. È inutile massacrarsi. Noi siamo in un post preparazione e speriamo di migliorare velocemente nei prossimi dieci giorni, sia dal punto di vista fisico che mentale, ritornando alle prestazioni normali”.