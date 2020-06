Fiorentina, Iachini: “Valori ribaltati, può succedere di tutto: il Napoli ha vinto contro la Juventus”

Domani 22 giugno 2020 alle ore 19:30, la Fiorentina ritorna in campo dopo 4 mesi dall’ultima partita giocata contro il Milan. I viola dovranno affrontare il Brescia. Il mister Giuseppe Iachini ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale del club. Di seguito quanto evidenziato:

VERSO FIORENTINA-BRESCIA, IL TECNICO IACHINI

”Andiamo ad affrontare una squadra che al di là della classifica ha messo in difficoltà diverse squadre, quindi sarà una gara molto difficile. Dovremo essere molto concentrati, sono tante le incognite, dalla lunghissima sosta al caldo e solo il campo potrà aiutarci a scioglierle. In simili situazioni i valori possono pure ribaltarsi come si è visto nella finale di Coppa Italia vinta dal Napoli con la Juventus.

Altro punto debole è l’assenza dei tifosi, che sono il nostro dodicesimo uomo. Dunque occorrerà ancor più concentrazione rispetto alle partite che di solito affrontiamo con la spinta della nostra gente. Anche se non abbiamo potuto giocare amichevoli i ragazzi si sono allenati bene, l’obiettivo è dare continuità a quanto iniziato a gennaio”.