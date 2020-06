MILIK JUVE – Stando a quanto riporta quest’oggi il quotidiano Tuttosport, la Juventus sarebbe più che convinta a tesserare il centravanti azzurro Arkadiusz Milik per la prossima stagione, e prosegue nella trattativa. Da settimane è stato dichiarato il forte interesse per il 99 del Napoli che, pare più che mai convinto ad allontanarsi dal Vesuvio, visto che non si è mai parlato concretamente di rinnovo. C’è voglia di cambiare aria da parte del polacco, e la Juventus sembra essere al centro dei suoi pensieri. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

MILIK JUVE, IL NAPOLI POTREBBE ESSER COSTRETTO AD ABBASSARE LE RICHIESTE

“La sfida dell’Olimpico contro il Napoli, giocata in condizioni atletiche assolutamente particolari, ha sancito che il tridente Douglas Costa–Dybala–Ronaldo (al di là di chi gioca al centro) non possa funzionare. Il trio ha enormi potenzialità e potrà tranquillamente essere l’attacco titolare della Juventus da qui alla fine della stagione e magari anche nella prossima. Necessità, però, di un’alternativa“.

Arkadiusz Milik (26), in forze al Napoli dal 2016

“La società vorrebbe Gonzalo Higuain lontano da Torino con una stagione d’anticipo rispetto alla scadenza del contratto fissata al 30 giugno 2021. Il candidato più probabile a prenderne il posto, con una doppia curiosa coincidenza, è quell’Arkadiusz Milik che sostituì Higuain già a Napoli dopo il suo passaggio alla Juventus nel 2016 e che sarebbe il terzo giocatore consecutivo acquistato dalla società bianconera dopo averle segnato un gol decisivo in una coppa: Cristiano Ronaldo nel 2018 e De Ligt nel 2019 dopo le reti in Champions, il polacco dopo l’ultimo rigore di mercoledì in Coppa Italia“.

“Perché il curioso tris si concretizzi, però, Fabio Paratici deve trovare l’accordo con Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli chiede minimo 40 milioni, senza contropartite tecniche. Il Napoli conta sull’interesse espresso da Arsenal e Tottenham (ma anche i due club londinesi per ora hanno tentato approcci fondati su contropartite tecniche). Se non accettasse le offerte bianconere, De Laurentiis rischierebbe di perdere Milik gratis dopo un anno“.

La testata conferma, come già riferito più volte nelle scorse settimane, anche l’interesse per il messicano Raul Jimenez, in forze al Wolverhampton, anche se lo stesso centravanti rimane l’alternativa di Milik, ad oggi prima scelta assoluta.