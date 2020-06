MILIK JUVE – Quest’oggi il quotidiano Tuttosport ha fatto il punto della situazione sulla trattativa che vedrebbe la Juventus di Maurizio Sarri, prossima avversaria del Napoli in finale di Coppa Italia, intenzionata a rilevare il cartellino dell’attaccante azzurro Arkadiusz Milik per la prossima stagione.

La trattativa va avanti da molto tempo, e ne impiegherà ancora tanto prima di poter decollare, ma le linee-guida sono ben delineate: il patron azzurro Aurelio De Laurentiis, vorrebbe per il polacco solo una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro in contanti, senza contropartite bianconere. Ecco, di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

MILIK JUVE, DE LAURENTIIS VUOLE SOLO CONTANTI. TRATTATIVA LUNGA

Arkadiusz Milik (26), centravanti del Napoli dal 2016

“Mercoledì Arkadiusz Milik contenderà il trofeo a quella che a fine estate – o fra un anno – potrebbe diventare la sua nuova squadra. Il prima o il dopo, avendo un contratto con il Napoli fino al 2021, dipenderà dal presidente Aurelio De Laurentiis. Magari la finale di Coppa Italia non sarà la sede più adatta per far decollare la trattativa, ma sicuramente i contatti vanno avanti da mesi e proseguiranno“.

“L’attaccante di Rino Gattuso continua a non voler rinnovare il contratto e per il suo futuro ha in testa una destinazione prioritaria: la Juventus di Maurizio Sarri, suo maestro già a Napoli. Il club azzurro ha fatto capire di essere disposto a cedere. De Laurentiis, però, per il momento sta ponendo un’unica condizione: cessione soltanto in contanti e per non meno di 40-50 milioni“.

“La Juventus, in questo mercato, non può spendere 40- 50 milioni cash, ma conta di poter raggiungere quella vetta attraverso qualche formula creativa. Meglio se con una operazione allargata. Ossia scambiare Milik con uno/due giocatori bianconeri. I candidati sono diversi: da Daniele Rugani a Cristian Romero, da Mattia Perin a Luca Pellegrini. In Sudamerica ipotizzano sempre anche un possibile inserimento di Juan Cuadrado“.

Manca tra queste contropartite, citate oggi dal quotidiano, il nome dell’esterno offensivo Federico Bernardeschi, forse l’unico nome che potrebbe far cambiare idea a De Laurentiis sulla questione delle contropartite.