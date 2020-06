CALCIOMERCATO NAPOLI LE ULTIMISSIME – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del noto quotidiano La Gazzetta dello Sport, il Napoli – già concretamente attivo nella trattativa per il difensore centrale Gabriel Magalhaes del Lille – starebbe osservando due giovani difensori da acquistare, eventualmente, per vivere un nuovo presente badando anche al futuro. Parliamo del centrale Robin Koch (23), tedesco del Friburgo, e di Michał Karbownik (19), terzino sinistro del Legia Varsavia, che hanno attratto l’attenzione di vari top club europei, tra cui proprio il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

CALCIOMERCATO NAPOLI, I GIOVANI KOCH E KARBOWNIK NEL MIRINO

Come spiegato dal quotidiano, la priorità per sostituire il possibile partente Kalidou Koulibaly sarebbe il giovane ma già possente brasiliano Gabriel Magalhaes del Lille, ma il Napoli non perde di vista Robin Koch:

Robin Koch (23), difensore del Friburgo

“Magalhaes è stato seguito anche dal Psg, Chelsea e Everton. Nel Lilla è arrivato nell’estate 2017 e fin qui ha sommato 52 presenze e 2 gol. L’eventuale ingaggio del difensore brasiliano confermerebbe ancora una volta la volontà del club di cedere Kalidou Koulibaly e di puntare sulla coppia centrale formata da Maksimovic e Manolas, con Rrahmani e Magalhaes a insidiare loro il posto. In agenda, Giuntoli ha anche il nome di Robin Koch del Friburgo“.

Allargandosi a sinistra, invece, la stessa testata rimarca il noto interesse azzurro per Michał Karbownik, terzino tra i giovani più interessanti del panorama europeo secondo l’UEFA:

“A Giuntoli piace Michal Karbownik, 19 anni, terzino sinistro del Legia Varsavia. Lo segue, ormai, dallo scorso mese di gennaio e ne ha tenuto caldo l’interesse anche durante il lockdown. Un vero investimento, costerebbe poco meno di 10 milioni. Il suo lavoro sulla fascia mancina è apprezzato, così come i suoi numerosi assist per gli attaccanti. In questa stagione ha

messo insieme 32 presenze e 7 assist vincenti. L’operazione potrebbe essere conclusa con l’inizio del mercato, a agosto“.