CALCIOMERCATO NAPOLI LE ULTIMISSIME – Secondo quanto riporta quest’oggi sulle sue pagine il noto quotidiano La Gazzetta dello Sport, il Napoli è pronto a fare spesa in Francia, nella città di Lille più precisamente, per rinforzarsi nel prossimo mercato. Non da poco tempo è uscito fuori l’interesse azzurro per il difensore brasiliano Gabriel Magalhaes (22) e per il centravanti nigeriano Victor Osimhen (21). I due arriverebbero probabilmente a sostituire i possibili partenti Koulibaly e Milik, non sicuri di rimanere in maglia azzurra dalla prossima stagione. Per i due calciatori son state ipotizzate anche le prime cifre per il loro ingaggio. Di seguito, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

CALCIOMERCATO NAPOLI, MAGALHAES E OSIMHEN PER IL FUTURO

“Aurelio De Laurentiis ha ambizioni europee, che può permettersi. La sua capacità imprenditoriale ha reso il Napoli un’azienda solida, in grado di poter spendere senza il problema dell’indebitamento. Risorse liquide per oltre 100 milioni ne garantiscono la forza economica e, sotto certi aspetti, ne giustificano le pretese“.

Gabriel Magalhaes (22), difensore centrale del Lille

“Il Napoli del futuro è in progress, Cristiano Giuntoli è attivissimo sul mercato. L’ultima trattativa riguarda Gabriel Magalhaes, difensore centrale del Lille. Dalla Francia arriva l’indiscrezione che il diesse napoletano per ingaggiare il brasiliano avrebbe proposto un accordo sulla base di 22 milioni di euro, mentre al giocatore verrebbe garantito uno stipendio di 2 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni“.

“Con il Lilla, De Laurentiis e Giuntoli hanno già un discorso aperto e riguarda Victor Osimhen, 21 anni, centravanti della nazionale nigeriana. Il giocatore piace tanto al ds e a Gattuso, che ha avuto modo di visionarlo in dvd in diverse partite (prima però va liberato un posto da extracomunitario, occupati in questo momento da Lozano e Leandrinho)“.

“Il Lilla chiede 50 milioni, una cifra che inizialmente ha frenato le intenzioni di ADL. Ma negli ultimi giorni i club hanno ripreso a trattare. Il

presidente napoletano vorrebbe una valutazione più veritiera, le quotazioni dell’attuale mercato lo valutano poco più di 30 milioni. La trattativa, in ogni modo, è condizionata pure da quanto accadrà con Milik“.