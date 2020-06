SportItalia – Napoli diviso tra addii e conferme inaspettate: ecco chi resta e chi va

CALCIOMERCATO NAPOLI – Alfredo Pedullà, collega esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Sport Italia nel corso della trasmissione “Speciale Calciomercato”, condotto da Michele Criscitiello. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli ha tante situazioni da risolvere in casa prima di costruire il futuro. Ci sono tanti giocatori che sono in scadenza o vanno in scadenza il prossimo anno”.

“In scadenza quest’anno c’è Callejon, più difficile il rinnovo per lui. Sembra essere cambiato qualcosa invece per Hysaj. In uscita potrebbe esserci Allan, Milik che non vuole rinnovare e verrà ceduto”.

“Koulibaly andrà via solo per una cifra molto alta. Sembra sempre più vicino il rinnovo di Maksimovic. Gaetano invece classe 2000, può andare in prestito al Monza”.