Sky – Patto Champions League, la squadra è pronta: vuole rispondere ad ADL

Lo riporta Sky Sport: dopo il patto Coppa Italia, pronto anche il patto Champions League. Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso hanno chiesto alla squadra di fare tutto il possibile: la squadra ha voglia di provarci fino alla fine con la consapevolezza di essere del livello di Atalanta e Roma.

Il successo in Coppa Italia, infatti, ha caricato gli azzurri e gli ha dato le giuste motivazioni per andare avanti con entusiasmo. L’obiettivo, è quello di giocarsela in Champions League con la stessa carica dimostrata nelle ultime partite.