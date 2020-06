Pandev: “Ho deciso dove chiudere la mia carriera”

L’ex azzurro Goran Pandev concluderà la sua carriera in Italia. Ha deciso, infatti, di restare al Genoa, squadra in cui milita dal 2015. Lo ha annunciato in un’intervista a Ilgiornale.it:

“I tifosi del Genoa sono fantastici, ringrazio il Presidente che ha creduto e crede in me. A Genova mi trovo benissimo e voglio chiudere la mia carriera qui. Sogno di farlo con tutto lo stadio pieno. Sono contento di questi cinque anni insieme, con la mia famiglia stiamo pensando di restare qui anche quando avrò smesso”.