Napoli, il noto barbiere accoltellato da un cliente che voleva tagliare i capelli senza prenotazione

Vito Simeoli, noto barbiere napoletano situato nella zona di Chiaia, è stato vittima di un episodio spiacevole nel suo saloon. Un cliente in attesa del suo turno ha accoltellato il barbiere dato che quest’ultimo aveva deciso di non tagliargli i capelli perché senza prenotazione.

L’aggressore è un ragazzo di 29 anni che ha reagito in maniera decisamente sconsiderata. Quando ha saputo di non poter tagliare i capelli infatti ha afferrato delle forbici colpendo così il barbiere. Mentre Vito Simeoli è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, l’aggressore è stato arrestato, nonostante il proprietario del saloon non abbia voluto sporgere denuncia