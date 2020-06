Luciano Moggi, intervenuto ai microfoni di 7 Gold, ha detto la sua sul caso Sarri-Allegri e sulle voci che circolano in merito al futuro dell’ex allenatore del Napoli:

“Sarri allenerà ancora i bianconeri, la Juventus non ha l’abitudine di licenziare così i propri allenatori. Allegri non tornerà, da quel che so allenerà l’ex allenatore della Juve andrà ad allenare il Psg“.