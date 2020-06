Grave incidente per Alex Zanardi! Il pilota trasportato in ospedale con l’elicottero

AGGIORNAMENTO – Dalle prime ricostruzioni dell’accaduto pare che Zanardi era alle prese con una discesa e in una semicurva il pilota ha perso il controllo del mezzo scivolando sulla corsia opposta, ove però in quel momento stava sopraggiungendo un camion che ha poi impattato contro Alex.

È arrivata da pochi minuti una brutta notizia rilasciata dai colleghi di SkySport: Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena. Il pilota di handbike era alle prese con una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica.

L’incidente è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza. Da quanto appreso è coinvolto un mezzo pesante che avrebbe travolto Zanardi. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso per trasferire quest’ultimo in ospedale. Da quanto appreso il pilota avrebbe riportato un politrauma e le sue condizioni paiono essere molto gravi.