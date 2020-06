La Gazzetta elogia il Napoli: “Non si vince mai per caso dal dischetto. Insigne capitano esemplare”

La Gazzetta dello Sport all’interno dell’edizione odierna ha celebrato la vittoria della Coppa Italia da parte del Napoli contro la Juventus. Di seguito i passaggi evidenziati dalla nostra redazione:

“Arrigo Sacchi ha ragione: non si vince mai per caso dal dischetto. Chi sa di aver meritato durante la partita calcia i rigori con uno spirito completamente diverso. Il Napoli ha meritato. È riuscito a colmare il gap tecnico grazie al disegno tattico perfetto da parte di Gattuso. Il mister azzurro ha tolto ossigeno alla manovra offensiva della Juve. È riuscito ad avere un miglior rendimento alla distanza, nonostante il giorno di riposo in meno. Rino è riuscito ad ottenere il massimo da tutti i suoi giocatori. Maksimovic e Koulibaly sono stati giganteschi ancora una volta. Insigne è stato un capitano esemplare, inesauribile. Il trionfo è stato legittimato anche dai due pali e dalle prodezze di Buffon. Al gol di Milik poi, l’Olimpico si è ‘spostato’ a Napoli, cantando ‘O surdato ‘nnammurato’ a squarciagola”.