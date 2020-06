Sarri: “Grande rabbia e delusione. A fine partita non ho detto nulla. Risultato figlio della condizione fisica e delle assenze”

Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport dopo la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“C’è delusione per i ragazzi, per la società e per i tifosi. In questo momento non possiamo esprimere molto di più sia per la condizione fisica sia per qualche assenza importante. Abbiamo cercato di pressare meno per reggere fino ai 90 minuti. Ci manca molto la condizione fisica, la brillantezza”.

“Saltiamo meno l’uomo rispetto al solito. La nostra squadra è costruita sull’individualità, in questo periodo facciamo un po’ fatica. Tanta rabbia e delusione. Non ci manca cattiveria, siamo stati applicati per novanta minuti, senza determinazione sarebbe impossibile. I nostri giocatori sono individualisti, in questo momento facciamo più fatica”.

“Due 0-0 consecutivi? È un fatto inedito per la Juve, credo siano figli della mancanza di brillantezza. Come ho visto Ronaldo? L’ho visto bene. Gli manca brillantezza come a Paulo o a Douglas Costa. È normale che succeda in questo periodo. A fine partita ho detto poco ai miei calciatori, in questi momenti è meglio stare in silenzio. Ne parleremo meglio più tardi o domattina”.