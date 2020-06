Non solo festa a Napoli: uomo colpito da un proiettile vagante, segnalati furti nei vicoli

Da una parte la gioia per la vittoria della Coppa Italia. Dall’altra, i soliti balordi che rovinano tutto. Il Napoli vince il trofeo, la città è in festa, i tifosi scendono in strada per festeggiare, dopo anche un periodo bruttissimo che ha colpito tutti, come quello del Coronavirus.

Ma succede anche altro. Come riporta Fanpage.it, un uomo è stato colpito da un colpo d’arma da fuoco. In via Carbonara, il 118 ha soccorso questa persona. La dinamica non si conosce, molto probabilmente qualcuno ha sparato un colpo vagante e quest’ultimo l’ha colpito.

Per fortuna, la prognosi, non è tragica: guaribile in 30 giorni. Oltre a questo e ai tanti assembramenti, in zona Vasto, come fa vedere un video che sta girando sul web da stamattina, due ragazzi sul motorino vengono scaraventati a terra da tre malviventi. Uno di questi punta una pistola alla tempia del conducente dello scooter mentre, gli altri, salgono a bordo e in tre fuggono via.