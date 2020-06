“Perchè festeggi, Lozano non ha fatto niente”, la risposta della moglie è da applausi!

Ana Obregon, moglie di Hirving Lozano, si è resa protagonista di un importante messaggio sul proprio profilo Instagram ufficiale. La signora Lozano ha infatti postato una foto dei calciatori del Napoli che festeggiano la vittoria della Coppa Italia. Un tifoso ha però ‘attaccato’ Lozano e la risposta della moglie non si è fatta attendere:

“Quello che pensavo fosse un film d’azione, finisce per essere una lezione di vita, Hirving è una di quelle persone piene di saggezza che non impari nelle classi o nei libri. La saggezza della vita stessa; quello che abbraccia con umiltà e grandezza. Mi ha insegnato che padroneggiare la palla è come la vita, devi lasciarti andare ed essere in movimento, flessibile, perché la rigidità ci rompe solo. Non importa quante volte cadiamo, l’importante è quante volte ci alziamo… Riflessione di sforzo, perseveranza e molta responsabilità, mi sento orgogliosa”.