Marcello Lippi ammette: “Complimenti a Gattuso e al Napoli. Rino ha riportato compattezza in un momento non facile”

Marcello Lippi, ex ct della nazionale italiana e non solo, è intervenuto a Radio Kiss Kiss e ha parlato di Gattuso e del Napoli, dopo la vittoria di ieri contro la Juventus, in Coppa Italia.

Ecco le sue parole:

“Le vittorie non sono mai di una persona. Se vi ricordate, lo dissi, questa persona vi porterà una squadra compatta, con voglia, tirerà fuori dai calciatori il massimo che possono dare, in un momento non facile. Ieri sera ho visto una squadra che aveva facilità di partire, una copertura difensiva perfetta e in un momento che molte squadre hanno perso la loro caratteristica organizzativa, difendersi così come ha fatto il Napoli ieri sera, è motivo di grande soddisfazione.

Complimenti a Rino, al Napoli e a tutti i calciatori. Buffon-Meret? Auguriamocene che il portiere azzurro sia il futuro della nazionale. Il Napoli ha due portieri di grande affidamento e l’hanno dimostrato semifinale e finale. In bocca al lupo e complimenti al Napoli”.