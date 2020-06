Maksimovic celebrato dai giornali: “Non sbaglia un intervento: un gigante. Protagonista assoluto”

Tra i migliori in campo nella vittoria della Coppa Italia da parte del Napoli contro la Juventus c’è sicuramente Nikola Maksimovic. Il difensore serbo ha confermato l’ottima prestazione fatta registrare contro l’Inter. La prestazione dell’ex difensore del Torino non è passata inosservata tra i quotidiani, che lo hanno elogiato ampiamente. Di seguito i voti dei principali quotidiani:

Gazzetta dello Sport voto 7.5: “Sempre sicuro, non è Albiol ma si incarta molto bene con Koulibaly. Si intendono e sostengono a vicenda. Non c’è un pallone che non sia stato respinto di testa da Maksimovic. Dimostra senso del tempo e della misura. Merito anche per la realizzazione del terzo rigore, un errore lì avrebbe rimesso in gioco la Juventus, invece fa quel che deve. Un gigante”.

Corriere dello Sport voto 7.5: “Crescita esponenziale, appare imbattibile nel gioco aereo. Sul finale mettendo in difficoltà Buffon sull’angolo tirato da Politano”.

Tuttosport voto 7: “Conferma il momento di forma, non ha paura di uscire in palleggio. Molto abile sulle palle alte”.

Il Mattino voto 7,5: “Non ne sbaglia una di testa: protagonista assoluto. Tiene bene sugli attaccanti bianconeri che passano dalle sue parti. Si dimostra molto solido”.