De Laurentiis: “Multe? Non ne abbiamo parlato, ma la squadra è maturata. Gattuso allenatore più rispettato dallo spogliatoio”

Nel corso del post partita della finale di Coppa Italia vinta ai rigori dal Napoli contro la Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni il presidente De Laurentiis. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sono stato bravo a scegliere Gattuso, è un grande dialogatore. È riuscito a ricompattare un gruppo che si era disgregato. Ci è riuscito sia come coesione, sia come qualità del gioco sia come sistema. Dopo il mancato ritiro si era creata una situazione spiacevole”.

“Multe? Non ne abbiamo parlato, però i calciatori hanno eliminato l’era precedente. Ora sono maturi, un grande esempio di professionalità e maturità. Ci siamo tutti concentrati insieme sulla ripresa. In Champions League ci aspetta una splendida partita contro il Barcellona. Potremmo passare ai quarti di finale e sarebbe il coronamento in un anno che sembrava maledetto”.

“La squadra ha reagito bene, è inutile rivangare il passato: l’ho rimosso anche io. Gattuso probabilmente è l’allenatore più rispettato dallo spogliatoio da quando sono presidente. Ha in mano tutti i calciatori, saranno molto preziosi anche i meno utilizzati. Quando Gattuso arrivò, gli dissi che avrebbe perso le prime partite e poi sarebbe diventato una freccia: è andata proprio così”.