Davide Lippi rivela: “Politano? Ce l’aveva con la panchina della Juventus. Gattuso lo voleva anche al Milan”

Davide Lippi, procuratore di Matteo Politano, esterno del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss dove ha svelato il perché, l’ex Inter, ha zittito la panchina della Juventus dopo il calcio di rigore segnato.

Ecco le sue parole:

“Sono contento per Gattuso e per tutta Napoli. Politano con chi ce l’aveva? Penso che ce l’avesse con la panchina della Juventus che ha fatto dei commenti sul fatto che poteva sbagliare.

Penso di averlo già detto. Matteo è un giocatore importante, chiaro che cambiare squadra, a metà stagione cambiare un progetto, in cui credeva molto come crede in questo, non è facile però cambiare mentalità, città e tanto altro. Matteo ancora non l’avete visto, ci lavoro da tanti anni e so cosa può dare. Vi darà grosse soddisfazioni, vedrete che il Politano di ieri è l’inizio di un Politano che vedrete.

Gattuso e Giuntoli hanno sempre creduto di volerlo prendere. Rino lo voleva anche al Milan. Stanno lavorando sull’aspetto dell’ambientamento del ragazzo, sono contento per la città e per le persone che hanno creduto in lui”.