Cuadrado: “C’è amarezza, ci tenevamo molto a vincere. Ronaldo era molto triste a fine partita”

Juan Cuadrado ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Uno dopo la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Era difficile trovare spazio, il Napoli si difendeva in undici. Dobbiamo andare avanti e pensare al campionato e alla Champions League. C’è amarezza perchè ci tenevamo tanto a vincere la Coppa. Siamo una grande squadra e dobbiamo riprendere la stessa condizione che avevamo prima della pausa. Sicuramente andremo avanti: questo è il calcio. Dobbiamo pensare a quello che verrà. Ho parlato un po’ con Ronaldo a fine partita, era triste, volevamo vincere. I rigori però sono una lotteria. Cosa ci ha detto Sarri? Il mister ci ha dato motivazione, abbiamo avuto tanto possesso ma non trovavamo spazio”.

“Dal campo mi è sembrato che abbiamo giocato bene, come vuole il mister. dobbiamo migliorare ancora molto sulle conclusioni, ma non era facile vista la difesa del Napoli. Non è facile tornare dopo tanto tempo ad alti livelli, non siamo riusciti a sfondare perchè il Napoli era una squadra ben messa in campo. Abbiamo provato con i cross ma non è andata bene. Impareremo da questa sconfitta e con la forza dei campioni riusciremo a giocarci campionato e Champions. Penso che sia un momento complicato, dopo questo stop ora abbiamo il tempo per essere la Juventus concreta davanti alla porta e migliorare”.