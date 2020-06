Barcellona, Setien: “Giocare a porte chiuse favorirà il Napoli”

L’allenatore del Barcellona, Quique Setien, nella conferenza stampa della gara contro il Siviglia ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo gli ottavi di Champions League che i catalani giocheranno ad agosto contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Quello che spero è di poter giocare al Camp Nou contro il Napoli dopo che l’andata è stata giocata sul loro campo e con tutti i tifosi sugli spalti. Sarebbe sicuramente una cosa molto diversa giocare in uno stadio vuoto o addirittura in campo neutro. Sarebbe un vantaggio per il Napoli“.