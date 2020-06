Adriano Galliani manda un messaggio a Gattuso: “Ho tifato per te e il Napoli. Stai dimostrando di essere un grande allenatore”

Messaggio affettuoso e d’amore di Adriano Galliani, ex dirigente del Milan e attuale amministratore delegato del Monza, per Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, che ieri ha vinto la Coppa Italia.

Ecco le parole riportate da Radio Kiss Kiss:

“Caro Rino tanti tanti complimenti, sei stato fantastico, sei un allenatore vincente come sei stato un calciatore vincente. Ieri ho tifato tantissimo, ero a Milano con amici ed esultavamo ai rigori del Napoli come esultavamo ai rigori di Manchester e in altre occasioni.

Sono felice per te che stai dimostrando di essere una grande allenatore. Un abbraccio forte dal tuo amico Galliani”.