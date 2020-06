De Laurentiis carica Meret: “Resti il nostro numero uno”

Stasera allo stadio Olimpico di Roma, nella finale di Coppa Italia, Napoli-Juventus, scenderà in campo Alex Meret. Il portiere azzurro sarà titolare e dovrà essere protagonista, data la squalifica di Ospina. Con mister Gattuso, Meret è stato sorpassato dal colombiano, non conquistando più il posto tra i pali ma quello in panchina. Stasera è il turno del talento friuliano che resta uno dei migliori portieri italiani.

Non manca la fiducia della società nei suoi confronti, scrive l’edizione odierna de La Repubblica. “Resti il nostro numero uno” gli ha detto Aurelio De Laurentiis quando ha incontrato la squadra al Training Center di Castel Volturno” si legge sul quotidiano.

Poche parole quelle di ADL per dimostrargli stima e fiducia. Il Napoli lo considera fondamentale: ha investito 25 milioni di euro nel 2018 e non intende lasciarlo andare.