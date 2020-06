UFFICIALE – Napoli, convocata tutta la rosa in vista della finale contro la Juventus!

Nel corso del consueto report sulla rifinitura svolta dagli azzurri al San Paolo, il Napoli ha fatto sapere che tutti i calciatori della rosa del Napoli saranno all’Olimpico domani. Nella spedizione di Roma per la finale di Coppa Italia da disputare contro la Juventus ci sarà anche David Ospina, che non potrà però scendere in campo per squalifica.

La scelta di far essere presenti tutti i giocatori a Roma potrebbe non essere casuale. Nel caso in cui le cose dovessero andare per il meglio infatti, sarebbe un peccato per qualche calciatore non essere lì con il resto della squadra.