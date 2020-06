Gravina: “La quarantena ‘soft’ è una bella notizia per tutti. Il calcio è un moltiplicatore di passione”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto ai microfoni di Rai Uno nel prepartita del match tra Napoli e Juventus valido per la finale di Coppa Italia. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“I ministri mi hanno preannunciato un grande impegno su questa quarantena trasformandola in ‘soft’. È una bella notizia per tutti, non solo per noi dirigenti. Il calcio ha un effetto moltiplicatore di passione, oggi si sarebbe dovuta giocare Italia-Svizzera. Oggi in ogni caso è una giornata importante per l’Italia. L’anno prossimo inizieremo l’Europeo qui contro la Turchia, è stato ufficializzato oggi dall’Uefa”.