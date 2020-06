“Cosa ci ha detto De Laurentiis sulle multe?” la risposta di Dries Mertens

Nel corso del post partita dopo la vittoria della Coppa Italia da parte del Napoli contro la Juventus, Dries Mertens ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Uno. In particolare il belga ha risposto ad una domanda riguardante il possibile annullamento delle multe da parte di De Laurentiis. Di seguito la risposta di Mertens:

“Cosa ci ha detto il presidente De Laurentiis a proposito delle multe? Non lo so, non ho sentito bene, aspettiamo e vediamo (ride ndr)”.