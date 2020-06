Zola: “Finale incerta, per la Juve non sarà facile. Fatemi dire una cosa su Gattuso, con tutto il rispetto per Ancelotti”

Gianfranco Zola, ex calciatore del Napoli ai tempi di Maradona, ha rilasciato una lunga intervista all’edizione odierna de Il Mattino. Di seguito i passaggi principali evidenziati dalla nostra redazione:

“Quando trascorri tanto tempo senza giocare, ti alleni, ma non hai lo stesso ritmo. Nulla ti prepara come è in grado di fare una partita, i giri del motore sono completamente differenti. Figuriamoci poi se sono gare in cui si assegna un trofeo. La finale sarà molto equilibrata, il discorso relativo al campionato è molto distante da questa partita”.

“La Juve ha una grande organizzazione e tanti campioni, il Napoli però con Gattuso ha ritrovato compattezza. Per la Juve non sarà affatto facile trovare spazio. In chi mi rivedo tra Mertens e Insigne? Un mix di entrambi, va bene così? A Napoli giocavo trequartista, dietro le punte. Mertens è entrato nella storia con i 122 gol”.

“L’esito della finale dipenderà da diversi fattori. Provo molto affetto per Napoli, quindi mi auguro che Gattuso possa riavvicinarla ai traguardi che la città e la tifoseria merita. Sta facendo un buon lavoro, ha ridato equilibrio alla squadra e l’ha resa quadrata. Con tutto il rispetto per Ancelotti, Gattuso è arrivato al momento giusto e ha fatto un lavoro da manuale”.