Ugolini: “Politano in vantaggio su Callejon. Manolas? Non credo sarà la sua partita!”

Massimo Ugolini, collega di SkySport, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al match di domani che vedrà protagoniste Napoli e Juventus. Ecco le sue parole riguardanti la finale di Coppa Italia:

“Il tridente azzurro di domani vede sicuramente in campo Insigne e Mertens, insieme a loro sembra essere in vantaggio Politano per completare l’attacco. In difesa credo non ci sarà spazio per Manolas, il greco è stato fermo un mese. Suppongo si vada per la conferma di Koulibaly e Maksimovic, quest’ultimo è stato impeccabile nella sfida contro l’Inter”