MILIK TOTTENHAM – Secondo quanto riportato in serata dai colleghi di Sky Sport, ci sarebbe una nuova pretendente per Arek Milik. L’attaccante polacco ha il contratto in scadenza al termine della prossima stagione e i discorsi per il rinnovo in azzurro si fanno sempre più complicati. Nel corso dei mesi molte squadre hanno tenuto d’occhio la situazione relativa al numero novantanove azzurro: Atletico Madrid, Milan e Juventus su tutte.

Nel corso della giornata di oggi però è arrivata la notizia di una nuova squadra interessata all’acquisto di Arek Milik. I colleghi di Sky Sport hanno infatti riportato l’interesse di Josè Mourinho per il calciatore. Il tecnico portoghese vedrebbe molto bene il polacco nel suo Tottenham. Il profilo di Milik sembra infatti essere l’ideale per fare da compagno di reparto ad Harry Kane, bomber degli Spurs.

MILIK TOTTENHAM, LA RICHIESTA DEL NAPOLI

Come è noto, nonostante la situazione, De Laurentiis non intende svendere Arek Milik. La risposta a tutte le pretendenti è stata sempre la stessa: per Milik ci vogliono 50 milioni di euro cash. Non fa eccezione il Tottenham, che militando in Premier League dovrebbe essere la squadra con meno difficoltà a raggiungere la cifra richiesta. L’attaccante potrebbe anche spingere per provare l’esperienza Oltremanica, in un campionato indubbiamente molto affascinante e prestigioso.

Milik esulta con il Napoli

La cessione in Inghilterra sarebbe anche positiva per il Napoli per diversi fattori. Non ci sarebbe il rischio di correre un caso Higuain bis, cosa che invece accadrebbe se si dovesse concretizzare il suo passaggio alla Juve. Inoltre come detto, la cessione al Tottenham potrebbe rappresentare un vantaggio economico per il Napoli. Gli Spurs infatti paiono l’unica società in grado di poter raggiungere, o quantomeno avvicinare, la richiesta di 50 milioni di euro. Il futuro di Milik è in bilico, ma nel frattempo il polacco ha caricato tutti in vista della finale di Coppa Italia di domani sul suo profilo Instagram ufficiale.