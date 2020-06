Secondo quanto riportato dai colleghi di SkySport, pare che il Napoli prima di abbandonare la rifinitura del San Paolo si sia dedicato a calciare i rigori.

Tenendo conto della possibilità di arrivare ai tiri dal dischetto nella finale di domani sera, Gennaro Gattuso ha deciso di concentrarsi anche su quest’aspetto così da non far mancare proprio nulla in vista della sfida contro la Juventus.