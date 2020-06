Sconcerti: ”Ho la sensazione che il Napoli vincerà la Coppa Italia”

Mario Sconcerti ha parlato a lungo a Stadio Aperto. Tra i tanti temi trattati, spiccano tanto l’elogio a Sarri quanto il pronostico sulla finale di Coppa Italia che si terrà mercoledì a Roma.

Queste le parole circa la rivendicazione delle promozioni di Sarri nella conferenza stampa odierna: ‘‘Sarri ha ragione, guardate che allenare in serie C è difficile tanto quanto allenare in serie A. Per farcela ad emergere, se in passato non sei stato un grande calciatore, le difficoltà sono tantissime e devi essere intelligente e innovativo.”

Poi Sconcerti si è esposto sull’esito della finale di mercoledì: ”In Napoli Juve non so cosa succederà, è una partita secca e, a sensazione, credo vincerà il Napoli”.

Infine, c’è stato spazio per una considerazione circa la rosa juventina: ”Tutti dicono che la Juve abbia un organico sconfinato, ma non è vero. Inoltre la qualità della rosa bianconera si è molto involuta: Bernardeschi e Rabiot sono in evidente difficoltà, Ramsey deve ancora far vedere qualcosa…”