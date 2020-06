Napoli, è Osimhen il dopo Milik: offerta da 60 milioni al Lille. Dipende tutto dal futuro del polacco

La Gazzetta dello Sport all’interno dell’edizione odierna ha fatto il punto della situazione sul mercato degli attaccanti in casa Napoli. Di seguito i principali passaggi evidenziati dalla nostra redazione:

“De Laurentiis valuta Arek Milik 50 milioni di euro e allontana le proposte della Juventus, che vorrebbe uno scambio. Il nome di Milik è in ogni caso destinato ad essere centrale nella scena del mercato azzurro. Il Napoli ha presentato un’offerta vicina ai 60 milioni per Victor Osimhen, attaccante del Lille. Tutto dipenderà però dal futuro dell’attaccante polacco. In alternativa ad Osimhen, occhio anche a Sardar Azmoun, punta iraniana dello Zenit San Pietroburgo”.