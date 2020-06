Napoli-Juventus, domattina partenza della squadra alle 11 dalla Stazione Centrale in direzione Roma

Carlo Alvino ha riportato un’importante notizia riguardante il programma del Napoli per la giornata di domani in vista della sfida con la Juventus per la finale di Coppa Italia.

Secondo quanto riportato dal giornalista con un tweet sul proprio profilo Twitter ufficiale, la squadra partirà alle ore 11 dalla Stazione Centrale in direzione Roma. Le scelte di formazione di Gattuso saranno comunicate dal tecnico nel corso di una riunione nel primo pomeriggio.

IL TWEET:

#NapoliJuve gli azzurri partiranno domattina in treno per Roma alle 11:00 dalla Stazione Centrale. Gattuso comunicherà le sue scelte nella riunione tecnica del pomeriggio. Tornano titolari Fabian Ruiz e Mario Rui. #ForzaNapoliSempre — Carlo Alvino (@Carloalvino) June 16, 2020