Napoli-Juventus, sfida da oltre un miliardo di euro! I valori in campo per la finale di Coppa Italia

Manca sempre meno al tanto atteso fischio di inizio, è prevista per domani sera a Roma la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Una sfida storica alla quale presto si aggiungerà un nuovo capitolo. Tuttosport all’interno dell’edizione odierna ha voluto far sfidare già le due squadre, non sul campo di gioco, bensì sul piano economico.

Le rose di Napoli e Juventus valgono infatti complessivamente 1 miliardo e 335 milioni di euro, con la valutazione della rosa azzurra che si aggira intorno ai 550 milioni e quella della Juventus di poco inferiore agli 800 milioni di euro. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La Rosa del Napoli è profonda e competitiva, il suo valore di mercato si aggira intorno a quota 550 milioni di euro. Valutazione che poteva essere anche più alta senza gli effetti del Coronavirus sulla stagione calcistica attuale. In ogni caso le rose di Napoli e Juventus sono squadre di tutto rispetto. Secondo la valutazione effettuata da Transfermarkt la rosa a disposizione di Sarri si attesta intorno al valore di 800 milioni di euro”.