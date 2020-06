Napoli-Juventus, tre cambi di formazione nella mente di Gattuso: chi rischia il posto per la Finale

L’edizione odierna di Repubblica riporta la possibilità di tre cambi di formazione nel Napoli per la sfida contro la Juventus. Gattuso potrebbe giocarsi alcune carte a sorpresa per la finale di Coppa Italia contro i bianconeri. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Oltre al cambio obbligato tra i pali, dove Meret sostituirà lo squalificato Ospina, mister Gattuso sta valutando altri cambiamenti rispetto alla formazione scesa in campo contro l’Inter al San Paolo. Potrebbe esserci spazio dal primo minuti per Fabian Ruiz, Mario Rui e Josè Callejon. Mario Rui si candida fortemente alla titolarità, vista anche la prova poco convincente di Hysaj contro i nerazzurri. Fabian Ruiz rileverebbe dai titolari il posto di Elmas, che si è limitato al compitino in semifinale. Ovviamente invece Callejon prenderebbe il posto di Politano, apparso voglioso e poco altro, contro la sua ex squadra. Gli ultimi dubbi di formazione verranno sciolti nelle prossime ore, durante la rifinitura al San Paolo”.