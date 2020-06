Napoli-Immobile, l’idea non è abbandonata! La Lazio pensa all’offerta del Newcastle

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcuni aggiornamenti in merito all’offerta del Newcastle per Ciro Immobile.

IMMOBILE AL NEWCASTLE, LA LAZIO CI PENSA

La Lazio pensa all’offerta proposta dal Newcastle per Immobile: 55 milioni per il cartellino e 8 milioni d’ingaggio per 5 anni. La squadra biancoceleste preferirebbe cedere l’attaccante alla squadra di un altro campionato, piuttosto che vederlo al Napoli e subire in modo traumatico la possibile cessione.

IL NAPOLI SU IMMOBILE: L’OSTACOLO

Il Napoli, però, non ha abbandonato l’idea di voler portare Ciro Immobile nella propria squadra. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, l’unico ostacolo per il club partenopeo sarebbe la cifra richiesta dalla Lazio: 70 milioni e 4 milioni a stagione per il calciatore.

Ed è per questo, che il Napoli ha spostato la sua attenzione su Victor Osimhen, attaccante nigeriano classe ’98 e di proprietà del Lille. Inoltre, Lopez e De Laurentiis sono in ottimi rapporti e la trattativa potrebbe chiudersi con 40 milioni ed il cartellino di Ounas.