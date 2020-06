Radio Kiss Kiss – Lozano e Gattuso si sono chiariti, al mister non è piaciuto l’atteggiamento

Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

CHIARIMENTO TRA GATTUSO E LOZANO

“Gattuso ha fatto una bella lavata di testa a Lozano, non gli piaceva l’atteggiamento del messicano. Poi, i due si sono chiariti e non è da escludere la convocazione per la finale di Coppa Italia.

Per quanto riguarda quest’ultima, la Juventus andrà a Roma stasera mentre il Napoli partirà domani mattina. Maurizio Sarri parlerà in conferenza, Gattuso lo farà in esclusiva ai microfoni di Rai Sport”.