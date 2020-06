Corriere del Mezzogiorno – Insigne voleva seguire Sarri dopo l’addio a Napoli, ma l’approdo alla Juve bloccò tutto

Domani sera Lorenzo Insigne è atteso da una partita veramente speciale. In primis perchè potrebbe vincere la Coppa Italia da capitano del Napoli. In secondo luogo perchè la finale si giocherà contro la Juventus, acerrima rivale storica. Ultimo ma non per importanza l’aspetto umano: Insigne per vincere il trofeo dovrà sfidare Maurizio Sarri, l’uomo che lo ha consacrato ai massimi livelli del calcio.

A tal proposito il Corriere del Mezzogiorno ha rivelato un clamoroso retroscena: “Un anno fa, quando il rapporto con Ancelotti era decisamente complicato, Insigne ha guardato con curiosità al futuro di Sarri. C’era la forte tentazione di seguirlo, quando veniva accostato alle panchine di Roma o Milan. L’approdo del tecnico toscano sulla panchina della Juve ha però spento tutto sul nascere”.