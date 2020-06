Gattuso carica la squadra in vista della finale: “Vedo che siete carichi, vinciamo la Coppa Italia!”

Il noto quotidiano partenopeo, Il Mattino ha riportato all’interno dell’edizione odierna le parole di Rino Gattuso alla squadra in vista della finale di Coppa Italia da giocare domani a Roma contro la Juventus.

Il tecnico ha invitato tutti i calciatori a mettere da parte ogni questione non strettamente relativa al campo: “Teniamo tutto da parte, anche le questioni societarie o economiche. Vinciamo per noi stessi!”. Il tecnico calabrese al termine della sessione ha poi continuato a ripetere come un mantra una frase, per spronare ancora di più i suoi uomini a dare il massimo contro la Vecchia Signora: “Lo vedo che siete carichi, dobbiamo vincere questa Coppa Italia!”