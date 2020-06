Gattuso caccia Lozano dall’allenamento: avventura in azzurro al capolinea per il Chucky?

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato una clamorosa indiscrezione secondo la quale ieri Gennaro Gattuso avrebbe allontanato Hirving Lozano dall’allenamento del Napoli.

Il rapporto d’amore tra il messicano ed il tecnico calabrese non è mai sbocciato. Con l’arrivo di Gattuso, Lozano è subito scivolato in fondo alle gerarchie. Il quotidiano riporta il motivo dell’allontanamento: il Chucky è parso svogliato. Atteggiamento intollerabile per Gattuso che pretende sempre il massimo dai suoi uomini. L’avventura dell’ex Psv potrebbe essere già arrivata al capolinea con la maglia azzurra. In vista della finale di Coppa Italia poi, Rino ha mostrato tolleranza zero, vuole tutti sul pezzo. Per questo motivo, come successo anche ad Allan mesi fa, Hirving Lozano è stato mandato sotto la doccia in anticipo.