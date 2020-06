In Francia: “Cavani-Napoli, contatto con l’entourage!”

Dopo le ultime dichiarazioni di Leonardo sulla separazione definitiva tra PSG e Cavani, secondo i colleghi di Le10Sport, sono tante le società che puntano i propri riflettori sull’ex Napoli tra cui la stessa società azzurra (per un clamoroso ritorno) e l’Atletico Madrid di Simeone.

Com’è ben noto, El Matador è alla ricerca di una nuova avventura che lo stimoli, dal punto di vista del progetto e dal punto di vista economico.

Negli ultimi giorni però, la società azzurra e l’entourage del giocatore sono entrati in contatto per capire i presupposti che potrebbero sussistere per un ritorno che avrebbe del clamoroso.

Edi non è mai uscito dai cuori dei tifosi azzurri ed ora che l’avventura parigina volge al termine, un ritorno romantico all’ombra del Vesuvio potrebbe essere l’ultimo stimolo per chiudere una grande carriera.

Da sottolineare, comunque, che la notizia che arriva dalla Francia, attualmente, non trova ancora conferme in Italia.