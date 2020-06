Cavani e Thiago Silva lasceranno il PSG, è arrivato l’annuncio di Leonardo

L’annuncio ufficiale arriva direttamente dal PSG: Edinson Cavani e Thiago Silva lasceranno il PSG a fine stagione. Era una notizia largamente annunciata che solo oggi però diventa ufficiale. A dichiararlo è stato il ds, Leonardo: “Con loro stiamo arrivando alla fine, l’idea è quella di averli a disposizione fino alla fine di agosto”.

Dopodiché, ognuno per la propria strada. Cavani sembrava promesso sposo all’Atletico Madrid già a gennaio, poi l’affare si incrinò in modo anche brusco. Ora i contatti sono ripresi, con l’Inter sullo sfondo. A Napoli qualcuno ancora lo sogna: non la società, però.

E proprio sul Napoli era sbucata negli scorsi giorni un’indiscrezione su Thiago Silva. Il difensore classe ’87, al PSG dal 2013, ha dato per certa una notizia sul suo futuro: niente Brasile, niente Fluminense. “Voglio conquistare ancora degli obiettivi in Europa”, ha detto.