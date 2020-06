Barcellona, paura per Gerard Piquè: bruttissimo intervento ai danni del difensore blaugrana

Ha rischiato davvero tanto Gerard Piquè, difensore centrale e pilastro del Barcellona. Nel corso della partita di Liga tra il “suo” Barcellona ed il Leganès, il difensore è stato vittima di un bruttissimo intervento. Intorno all’ora di gioco infatti Piquè ha subito un fallaccio scomposto a metà campo. Dopo essere stato falciato, il difensore blaugrana è caduto male ed è rimasto a terra.

Sono stati attimi di paura per tutti i tifosi del Barca, con il difensore catalano che è uscito dal campo temporaneamente per sottoporsi alle cure mediche. Piquè è restato a bordocampo per ben tre minuti, prima di provare a rientrare in campo. Dopo qualche minuto di prova, in cui il difensore ha zoppicato vistosamente in più di un’occasione, si è deciso per la sostituzione. Piquè ha lasciato il campo al 73º minuto, al suo posto è entrato in campo Samuel Umtiti.