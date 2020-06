La Juventus perde due titolari per la Finale contro il Napoli: i nomi

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sulle possibili assenze in casa Juventus in vista della finale di Coppa Italia contro il Napoli prevista per domani sera. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sia Chiellini che Higuain hanno svolto un lavoro personalizzato in allenamento. La logica vuole che non essendosi ancora allenati in gruppo, un loro recupero sia impossibile. Ramsey ha qualche probabilità in più, perchè ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo. Verrà convocato e verosimilmente siederà in panchina. Ballottaggio aperto tra Danilo e Cuadrado per il ruolo di terzino destro. A centrocampo una maglia per Pjanic o Khedira”.