SKY – Sarri tiene sulle corde la Juve: ecco come i bianconeri affronteranno il Napoli

Maurizio Sarri sembra non aver dimenticato la sconfitta contro gli azzurri in campionato di qualche mese fa.

Il tecnico della Juventus, come evidenziato dai colleghi di “Sky Sport“, non vuole ripetere gli stessi errori e tiene sulla corda i bianconeri in vista della finale di Coppa Italia.

Secondo l’emittente satellitare, l’ex allenatore del Napoli, ha fatto richieste specifiche ai suoi giocatori per affrontare al meglio gli azzurri. Difesa alta, attenta, squadra corta e pressing altissimo per non mettere in condizione la squadra di Gattuso di esprimere il proprio gioco.