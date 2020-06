Reja ammette: “Spero che il Napoli vinca contro la Juventus. Rrahmani grande acquisto, Hysaj lo riconfermerei”

Edy Reja, ex allenatore del Napoli e ct dell’Albania, è intervenuto a Radio Kiss Kiss e ha parlato degli azzurri, di Gattuso e della finale contro la Juventus.

Ecco le sue parole:

“Motivo di grande soddisfazione il Napoli in finale. Con Gattuso ha ricominciato a correre per prestazioni e punti ed è in corsa per le posizioni Uefa, questo è importante. Sta facendo bene e mi fa piacere.

Con vari tecnici, Mazzari, Sarri e anche Ancelotti, il Napoli è arrivato a livelli importanti. C’è stata una crescita importante rispetto al mio periodo, il quale, abbiamo fatto cose buone, ma dopo la squadra era più competitiva, nonostante l’accesso in competizioni Uefa al primo anno di Serie A. Adesso chiaramente non sta sbagliando anno, il Napoli è sempre competitivo. Solo un anno ha fallito dove è arrivato settimo o ottavo, ma poi sempre prime posizioni.

Gattuso? Squadra completamente diversa, concede pochissimo. Rino è uno concreto, è entrato con difficoltà ma è riuscito a lavorare e avere la stima dei calciatori. Confortato anche dal risultato, cominciano ad avere anche sicurezza e mezzi. Questo Napoli è cresciuto e sta facendo alla grande, era tenace e grintoso come giocatore, ma lo sta dimostrando anche come allenatore, tecnico preparato anche tatticamente.

De Laurentis-Gattuso? Quando il presidente esterna le sue sensazioni è convinto. Piace un tipo come Gattuso, entusiasta del lavoro. Se ha delle idee per confermarlo 3-4 anni, fa bene perché deve dare seguito. I tifosi napoletani apprezzano questo.



Rrahmani? Ha fatto bene il Napoli a prenderlo, anche se a Verona gioca a tre ed è il suo ruolo naturale, ma sicuramente è un grande acquisto. È uno dei migliori centrali che ci sono.

Hysaj? Affetto particolare, con me ha fatto grandi partite, dove ha fatto anche un gol bellissimo. Per quanto mi riguarda è un giocatore importante, sarebbe da riconfermarlo. Con Ancelotti giocava meno e si lamentava, con Gattuso gioca di più.

Pronostico Napoli-Juve? Al cuore non si comanda, il cuore dice Napoli, anche se so benissimo che sarà difficile. Il Napoli ha già dato dispiaceri alla Juventus”.